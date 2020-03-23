В Италии в течение дня определят районы развертывания российских военных эпидемиологов

Сегодня в страну прибыли девять самолетов военно-транспортной авиации ВКС, которые доставили около ста специалистов, технику и имущество для оказания помощи с борьбе с коронавирусом. Все они приземлились на военном аэродроме неподалеку от Рима.

Италия занимает первое место в Европе по распространению инфекции и недавно опередила Китай по числу жертв. По последним данным, в республике зафиксировано почти 60 тысяч случаев заражения, почти 5,5 тысяч человек скончались.