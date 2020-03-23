Группа деятелей культуры и искусства призвала российские власти поддержать отрасль на фоне эпидемии коронавируса

Петиция опубликована на сайте Change.org. Ее авторы предлагают обеспечить гарантированным базовым доходом тех, кто оказался финансово уязвим из-за распространения инфекции, заморозить платежи по ипотеке и другим долгам, а также предотвратить увольнение штатных сотрудников.

Из-за коронавируса Минкульт ранее распорядился закрыть все федеральные учреждения культуры. Для подсчета убытков индустрии из-за сложившейся ситуации авторы петиции решили провести исследование, для чего попросили всех желающих заполнить таблицу о том, сколько гонораров они потеряли. Результаты планируется разместить в открытом доступе.