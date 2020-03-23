Правительство исключило жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР из числа иностранцев, которым запрещен въезд в РФ

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в распоряжение недельной давности вносятся изменения. Это объясняется принципами гуманности в связи с экономической и транспортной блокадой, введенной Украиной в отношении отдельных районов на востоке страны.

По последним данным, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 340 тысяч человек, почти 15 тысяч умерли.