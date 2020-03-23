Лидер оппозиции победил на президентских выборах в Абхазии

За Аслана Бжанию проголосовали 56% граждан, — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома. Его ближайший конкурент экс-министр экономики Адгур Ардзинба заручился поддержкой 35% проголосовавших.

В начале года в Абхазии разразился политический кризис, который закончился победой оппозиции. После того, как Верховный суд признал недействительными итоги президентских выборов, ЦИК назначил дату нового голосования, а Рауль Хаджимба объявил об отставке.