Немецкая прокуратура расследует уголовное дело в отношении зятя российского премьер-министра Михаила Мишустина

Бизнесмена Александра Удодова подозревают в отмывании денег.

Прокуратура немецкого города Кобленц еще в 2013 году начала расследование в отношении Александра Удодова и продолжает вести его до сих пор. У правоохранительных органов возникли вопросы к компании VG Cargo, основным акционером которой является российский предприниматель. Как пишет интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на швейцарские СМИ, прокуратура заинтересовалась крупной суммой денег, которая прошла через фирму в 2012 году. Немецкие следователи, полагают, что эти средства были получены от некой налоговой аферы в России, которая оценивается почти в 90 миллионов долларов.

В Швейцарии Удодова также подозревали в отмывании денег – через счета фирм бизнесмена прошло больше 300 миллионов долларов сомнительных средств. Расследование было прекращено после того, как он продал свою недвижимость в стране.

Ранее «Открытые медиа» сообщали, что Удодов был замешан в налоговой афере в России в 2011 году. Тогда группа бизнесменов пыталась возместить около 2 миллиардов рублей НДС по фиктивным основаниям, Удодов оказывал им различную помощь. Обвинений ему так и не было предъявлено.