ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Олега Матвейчева о «либеральной сволоте» и 37-м годе

Преподаватель философского факультета ВШЭ Олег Матвейчев опубликовал у себя в Facebook пост, где призвал «уничтожить хирургическим путем» и «эвакуировать в северные края» либералов и оппозиционеров. Пост был озаглавлен «Нужен 37-й год» Руководство ВШЭ сочло высказывание Матвейчева неприемлемым. Поскольку нарушают правила внутреннего распорядка учебного заведения, а также содержат мотивы вражды и ненависти. Уточняется, что руководство Высшей школы экономики обратится в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку высказыванию профессора

В заявлении вуза также сообщили, что в настоящий момент пост удален.

Матвейчев в прошлом политтехнолог, работал, в том числе, в администрации президента.