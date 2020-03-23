Прокуратура Германии завела дело против зятя российского премьер-министра

Владельца немецкой компании VG Cargo Александра Удодова подозревают в отмывании денег. Об этом пишет сайт «Открытые медиа» со ссылкой на швейцарскую газету Tages Anzeiger. Расследование было начато еще 7 лет назад и продолжается до сих пор.

Как ранее писали «Открытые медиа», Удодов щедро одаривал семью Михаила Мишустина — в частности, подарил своей супруге, Наталье Стениной, сестре нынешнего премьера, земельные участки и дома на Рублевке. В расследовании Алексея Навального этот подарок оценили в 700 миллионов рублей.