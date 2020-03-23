Высшая школа экономики назвала неприемлемыми призывы профессора Олега Матвейчева уничтожить всех либералов в России

Как говорится на сайте вуза, публикация нарушает внутренние правила, так как содержит мотивы ненависти и вражды. Руководство ВШЭ попросит комиссию ученого совета по этике дать оценку высказыванию профессора.

Накануне Матвейчев написал в Фейсбуке о паре, которая в аэропорту отказалась заполнять анкету прибывших из неблагополучной страны. «Именно из-за этой либеральной сволоты умирают наши близкие», — написал профессор. Он призвал «уничтожать хирургическим путем» всех участников митингов, подписчиков оппозиционных групп в интернете и сторонников Алексея Навального, отправлять их на урановые рудники и строительство портов «Севморпути».

Матвейчев в прошлом политтехнолог, работал, в том числе, в администрации президента.