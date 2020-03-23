В Москве изменили правила постановки диагноза «коронавирус»

Как пояснили в оперативном штабе, его будут ставить, не отправляя положительные пробы на подтверждение в научный центр в Новосибирске, — сообщают РИА Новости.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что за сутки инфекцию обнаружили еще у 71-го человека. Все новые случаи были зарегистрированы в столице. Применялась ли для постановки диагноза новая методика, не уточняется. Всего, по официальным данным, в стране 438 заболевших.