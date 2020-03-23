Курс рубля вновь резко упал по отношению к доллару и евро при открытии торгов на Московской бирже

Доллар изначально рос более чем на 1,5%, за него давали свыше 81 рубля, курс евро же на торгах превышал 87 рублей. При этом после резкого снижения котировки несколько откатились, а зарубежные валюты демонстрируют уже не такой сильный рост. Доллар на торгах сейчас стоит примерно 80,5 рублей, евро – 86,5 рублей. В то же время сам российский фондовый рынок заметно упал. Так, индекс Мосбиржи снизился на 5%, РТС – примерно на 7%. Наиболее заметное снижение, сопоставимое с общим по рынку, наблюдается у акций нефтегазовой отрасли. Здесь в лидерах ценные бумаги «Роснефти» и «Татнефти». Это связано со снижением мировых цен на нефть: накануне сырье марки Brent на торгах в Лондоне падало почти на 8%. За баррель давали 25 долларов. Впрочем, стоимость фьючерса демонстрирует небольшой откат до отметки в 26 долларов.

Официальные курсы валют, которые Центробанк устанавливал на сегодня, составляют примерно 78 рублей за доллар и чуть более 84 рублей за евро.