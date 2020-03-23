Ведомости: Общероссийское голосование по поправкам в конституцию из-за коронавируса могут перенести на июнь

Об этом пишут Ведомости со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Решение о переносе голосования в Кремле уже приняли, но окончательную дату ещё не утвердили. Её могут объявить до среды, к этому дню должен появиться соответствующий указ президента, рассказали Ведомостям источники, близкие к Кремлю. Выбор новой даты зависит, в том числе, от Единого госэкзамена, его проводят в июне. В школах располагаются многие избирательные участки, поэтому голосование по поправкам в основной закон страны возможно после окончания ЕГЭ, рассказал газете один из собеседников.

Другой полагает, что коронавирус, который вмешался в ситуацию, с апреля пойдет на спад. Источник газеты полагает, что голосование не будут совмещать с региональными выборами в сентябре, поскольку закон «Об основных гарантиях избирательных прав» не стыкуется с положением о порядке проведения голосования по поправкам. Ключевая из них предусматривает обнуление президентских сроков. Тем временем Центрзибирком, как выяснил Коммерсант, попросил регионы не печатать и не публиковать агитационные материалы о предстоящем голосовании по поправкам. Это также говорит о его возможном переносе.

Поправки в основной закон поддержали обе палаты парламента, закон подписал президент и утвердил конституционный суд. Предполагалось, что общероссийское голосование пройдет 22 апреля, в 150-ую годовщину со дня рождения Владимира Ленина.