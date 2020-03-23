Россиян, контактировавших с инфицированными коронавирусом, будут отслеживать с помощью мобильных телефонов

К подобным мерам прибегают и некоторые другие государства, столкнувшиеся с эпидемией.

В России в ближайшее время заработает система, которая будет следить за передвижением людей на основе данных сотовых операторов о геолокации их мобильных телефонов. Эта мера нужна для контроля за распространением коронавируса. Например, в случае, если человек оказался поблизости от больного, система это зарегистрирует и вышлет ему соответствующее сообщение. В рассылке будет указано на необходимость самоизолироваться после контакта с инфицированным и предоставить данные в оперативный штаб. Это решение, как сообщает агентство Интерфакс, было принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

К пятнице Минкомсвязи уже должно исполнить поручение главы кабмина Михаила Мишустина. Отмечу, что это не российское нововведение. В частности в связи с распространением эпидемии власти Израиля наделили спецслужбы правом отслеживать передвижение людей через мобильные без уведомления. Как заявили в Минобороны еврейского государства: «Настало время выбирать между правом на неприкосновенность частной жизни и, собственно, жизнью». Следить за гражданами через сотовые скоро разрешат также в Германии.

В России в настоящий момент зафиксировано более 430 случаев заражения коронавирусом.