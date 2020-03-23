Пресс-секретарь РСТ: Есть надежда, что туристы не потеряют деньги, если не аннулируют путевки, а перенесут их

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина считает, что есть надежда, что туристы не потеряют свои деньги, если они не аннулируют путевки, а перенесут их на поздний срок. Такое мнение она высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть надежда, что туристы не потеряют деньги, если они не аннулируют путевки, а просто перенесут. Не стоит суетиться, бежать и аннулировать путевки, потому что в данный момент туроператоры, а тем более турагентства, не в состоянии вернуть всем деньги. Эти деньги туроператор перевел поставщику услуг: зарубежным отелям, авиакомпаниям, трансферным компаниям и так далее», — сказала она.

По словам И.Тюриной, разорение туроператоров в этой ситуации с коронавирусом зависит исключительно от самих туристов. «От того разорится ли этот рынок, как ни странно, зависит от туристов. Если они все сейчас сразу напрыгнут на турагентов и туроператоров с требованием вернуть деньги, то этот рынок разорится. Не требуйте возврата, не аннулируйте путевки, переносите тур, просите заморозить эти деньги до лучших времен. А сейчас ничего планировать не надо. Передвиньте на лето, а потом на осень. Потому что деньги вы сейчас не получите. Это форс-мажор», — подчеркнула она.

Также И.Тюрина отметила, что россияне аннулируют путевки и на российские курорты.

«Будут, конечно, какие-то банкротства. Но сколько будет, и как переживут турфирмы все это, такие прогнозы не могу дать. Туризм сам сейчас умер, но он возродиться», — сказала И.Тюрина.