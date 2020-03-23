Пресс-секретарь РСТ Тюрина не рекомендовала российским туристам самостоятельно покидать страну

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина не рекомендовала российским туристам самостоятельно покидать страну. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» она объяснила алгоритм, как застрявшим российским туристам вернуться на родину.

«Ситуация в связи с закрытием авиасообщений стран из-за коронавируса постоянно меняется. И где окажутся застрявшими наши туристы, никто предсказать не может. Сразу дам некий алгоритм действий для них. На сайте МИДа РФ есть баннер – регистрация россиян, которые желают вернуться в Россию. Там обязательно нужно зарегистрироваться, кто не знает, как улететь. То есть сообщить о себе. Эта информация собирается, анализируется, и тогда становится понятно, сколько людей необходимо доставить на родину», — сказала И.Тюрина.

Это касается самостоятельных туристов, добавила И.Тюрина, потому что организованными туристами занимается туроператоры, которые обязаны вывозить людей своими силами. «Туроператоры оплачивают отели нашим туристам в тех странах, которые еще не закрыты. Хотя тут туроператоры вообще не виноваты. Туроператоры покупают туристам билеты на самолет, и пытаются своими силами вернуть их обратно», — рассказала она.

И.Тюрина настоятельно рекомендовала российским туристам не путешествовать в этот период, так как никакой гарантии, что они смогут вернуться нет. «Никто не знает, какое направление закроется и когда. Соответственно, как туристы будут оттуда выбираться, никто не знает. Речь сейчас идет о самостоятельных туристах. А именно они сейчас испытывают самые большие проблемы с возвращением на родину. Поэтому уехать можно, но по турпутевке нет. Ни один нормальный туроператор сейчас ничего продавать не будет. Продажи у всех встали», — отметила она.

По словам пресс-секретаря РСТ, в данный момент российские туристы не могут вылететь из нескольких стран. «Ситуация постоянно меняется. Вот недавно были проблемы с Марокко. Сегодня в 6 утра вылетел рейс с туристами. Сидят наши туристы на Филиппинах. Допустим, застряли туристы в Аргентине, куда они прилетели на круиз, который отменился. Также туристы застряли в Перу. Правда, сейчас обсуждается, чтобы их довезти европейскими авиакомпаниями до Мадрида или Лиссабона. А оттуда на «Аэрофлоте» до РФ. В каждой стране, с которой остановлено авиасообщение, там обязательно есть российские туристы», — сказала И.Тюрина.