В России на этой неделе ожидаются сильные температурные перепады

Как рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, это связано с сильным стационарным антициклоном. Он пояснил, что ночами температура будет понижаться до 10-ти градусов мороза, зато к концу недели потеплеет – воздух прогреется днем до 17-ти градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.