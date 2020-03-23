Цены на нефть снова обрушились на открытии торгов

Стоимость нефти марки Brent упала на 7%, до отметки в 25 долларов за баррель, но затем несколько отыграла падение. Вслед за этим снизились и ключевые индексы США на Нью-Йоркской бирже.

На днях первый вице-премьер Андрей Белоусов спрогнозировал, что цена на нефть вырастет до уровня 35-40 долларов за баррель. Минэнерго полагает, что этот показатель поднимется еще выше. Глава «Роснефти» Игорь Сечин и вовсе высказал мнение, что к концу года нефть вырастет до 60 долларов в случае ухода с рынка сланцевой нефти.