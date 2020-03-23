Минкульт с сегодняшнего дня рекомендует всем российским кинотеатрам закрыться

Соответствующий приказ, подписанный главой ведомства, направлен в регионы. При этом многие киносети уже ограничили показ фильмов. Кроме того, в стране приостанавливают работу подведомственные Минкульту музеи, театры, филармонии и другие учреждения.

Согласно данным Единой федеральной информационной системы сборы российских кинотеатров сократились более чем вдвое, так же, как и число зрителей. Ранее мэр Москвы в связи с распространением коронавируса запретил проводить массовые мероприятия в помещениях с числом участников более 50-ти человек.