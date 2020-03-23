Правительство выделил более 20-ти миллиардов рублей на закупку оборудования для борьбы с коронавирусом

Деньги пойдут на поддержку медицинской и фармацевтической промышленности, — сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Большую часть средств получит Минпромторг. Ему поручено закупить аппараты искусственной вентиляции легких, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха.

Накануне газета The Moscow Times писала, что богатые россияне скупают аппараты ИВЛ, которые помогают спасти жизнь при тяжелой форме пневмонии. Комментируя эту информацию, в пресс-службе российского Минздрава сказали, что приобретение такого оборудования для личного пользования не имеет смысла. В ведомстве объяснили это тем, что для лечения тяжелой пневмонии требуются дополнительные медицинские технологии и квалифицированный врач.