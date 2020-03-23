Канада стала первой страной, которая объявила, что не пустит своих спортсменов на Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса. Вскоре ее примеру последовали и власти Австралии.

Олимпийский комитет Канады заявил, что не будет отправлять своих спортсменов на Летнюю Олимпиаду в Токио. И настоятельно призывает МОК, Международный Паралимпийский комитет и ВОЗ перенести игры на один год.

Мы переживаем разгар глобального кризиса в области здравоохранения, который сейчас гораздо важнее спорта. Здоровье и безопасность спортсменов и их семей выходят на первый план— говорится в заявлении .

Ранее Организаторы игр в Токио отмечали, что прорабатывают варианты переноса игр из-за коронавируса. По словам Президента МОК Томаса Бах а, решение о возможном переносе сроков проведения соревнований будет принято не позднее, чем через 4 недели. После консультаций с японской стороной.

Изначально открытие летних Игр в Токио было запланировано на 24 июля