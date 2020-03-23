Кинотеатры пока что продолжают свою работу, несмотря на рекомендацию Минкультуры

Ведомство накануне рекомендовало временно закрыть кинозалы из-за угрозы распространения коронавируса.

Кинотеатр «Октябрь» сегодня открылся в свое обычное время – около 9 утра, хотя и посетителей практически не было. В его расписании – около 40 сеансов, при этом на стойке информации отмечено, что на каждый из них продается не более 50 билетов. Сотрудник «Октября» рассказал «Эху», что никаких распоряжений о временном закрытии кинотеатра пока что не поступало; билеты же можно купить даже на сеансы в конце недели.

В Ассоциации владельцев кинотеатров, в свою очередь, подчеркнули, что рекомендации Минкультуры не могут быть основанием для закрытия заведений. По словам ее председателя Олега Березина, необходимо решение федерального правительства или региональных властей – этот фактор, как утверждается, впоследствии можно будет использовать в диалоге с арендодателями.

Чуть ранее газета «Ведомости» писала, что крупнейшие сети все-таки закрыли ряд кинотеатров по всей стране – в том числе «Каро», а также объединенная сеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино».

Согласно рекомендации Минкультуры, подписанной главой ведомства Ольгой Любимовой, кинотеатрам предложено закрыться, начиная с сегодняшнего дня. Неделю назад ограничения были введены в отношении музеев, театров и филармоний.