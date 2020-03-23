Премьер-министр Михаил Мишустин призвал пожилых людей оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом

Он отметил, что такие граждане в первую очередь находятся в группе риска и не должны без крайней необходимости выходить на улицу и посещать людные места. Глава правительства также призвал их обращаться за помощью в покупке лекарств или продуктов к близким, соседям, знакомым, в социальные и волонтерские службы.

На совещании с вице-премьерами Мишустин озвучил обновленную статистику заражённых коронавирусом в России. Их число увеличилось до 438-ми. За сутки было зафиксировано более 70 новых случаев заболевания.

Премьер сказал, что передвижения всех контактировавших с заболевшими начнут отслеживать по данным сотовых операторов о геолокации мобильного телефона.