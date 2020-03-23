Столичные власти обязали пожилых москвичей соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса

Эта мера начнет действовать в четверг и продлится по меньшей мере до середины апреля.

Карантинный режим вводится для тех, кто находится в зоне риска в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина. В первую очередь ограничения затронут москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, например, астмой или сахарным диабетом. Власти рекомендуют им ограничить контакты с другими людьми и не ходить на работу. Исключение возможно только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, а также для работников здравоохранения. Остальных работодатели должны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуске, либо отправить на больничной. Помогать пожилым москвичам ходить за продуктами или лекарствами будут соцслужбы.

Им также выплатят материальную помощь – 4 тысячи рублей, чтобы компенсировать расходы, связанные с самоизоляцией. 2 тысячи авансом – 2 тысячи по окончании домашнего режима при условии его соблюдения. Кроме того, власти пока решили отменить штрафы за просроченные платежи по ЖКХ.

Столичная администрация также распорядилась временно отменить льготный проезд в общественном транспорте для школьников. Пока учебные заведения будут закрыты, ученики будут получать продуктовые наборы