Билетный рынок в России не сможет восстановиться даже после снятия карантина – директор театра Вахтангова

Билетный рынок в России не сможет восстановиться даже после снятия карантина из-за коронавируса. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Театра им.Вахтангова Кирилл Крок.

«У меня есть ощущение, что 11 апреля будет продлен карантин. Судя по статистике распространения коронавируса. Но билетный рынок рухнет все равно. И мы все должны прекрасно понимать, что если 11 апреля вдруг отменят все ограничительные меры, я уверен, что билетный рынок не восстановится. Люди будут осторожничать. Тем более, к летнему сезону они все меньше ходят в театры, они стремятся уехать на природу, в отпуска и др.», — сказал он.

Также К.Крок сообщил, что в условиях карантина театра им.Евг.Вахтангова сможет продержаться на собственном финансовом резерве максимум в течение двух месяцев.

По словам директора, в театре продолжаются репетиции двух спектаклей, премьеры которых объявлены на май. «У коллектива идут активно репетиции двух новых спектаклей. Работает администрация, обслуживающий персонал. Те, кто задействован на репетиции приходят в театр, а кто нет, тот сидит дома», — сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения в зданиях до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Минкультуры России, в свою очередь, также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение массовых мероприятий.