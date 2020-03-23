Центризбирком приостановил агитацию по общероссийскому голосованию в регионах

Как пишет «Коммерсантъ», ЦИК попросил пока не печатать и не публиковать материалы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию. Комиссиям на местах рекомендовали пока не начинать подомовый обход граждан. это связано с возможным переносом сроков голосования из-за коронавируса. По данным «Ведомостей», Кремль планирует провести его не в апреле, как предполагалось ранее, а в июне. Газета утверждает, что новая дата может быть объявлена уже на этой неделе.