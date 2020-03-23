Сенат США не смог принять пакет помощи американской экономике

Документ о выделении почти 1,5 триллионов долларов не набрал необходимое количество голосов – сообщает Рейтер. Против выступили представители демократической партии, которые считают, что эти меры прежде всего принесут пользу корпорациям за счет простых американцев.

Пакет предусматривает финансовую помощь гражданам, малым предприятиям и отраслям, которых сильнее всего затронула эпидемия коронавируса. США занимают третье место в мире по числу зараженных – в стране их насчитывается более 30 тысяч человек.