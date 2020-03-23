За сутки в РФ был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса

Общее число заболевших составляет 438.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, предпринятые в РФ меры по предупреждению коронавируса позволили выиграть время и подготовиться врачам. Мишустин отметил, что ситуация по коронавирусу в России не такая острая как в мире, правительство ее контролирует.

Премьер поручил Росздравнадзору с 24 марта докладывать о готовности больниц на местах, до 27 марта доложить по инфекционным боксам и специалистам.

Мишустин отметил, что население страны должно иметь возможность получать социальные услуги удаленно.