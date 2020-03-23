Собянин обязал москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим

Эти меры вводятся с 26го марта по 14 апреля из-за распространения коронавируса.

Помимо москвичей старше 65 лет, ограничения распространяются на людей с хроническими заболеваниями — сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт.

Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей. Из них 2 тысячи выплатят авансом, еще 2 тысячи рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

Кроме того, в обращении столичного мэра говорится, что операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме.