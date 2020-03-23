Нью-Йоркская Фондовая Биржа с сегодняшнего дня из-за коронавируса переходит полностью на онлайн-торги и закрывает физическую площадку в историческом здании на Уолл Стрит.

Решение о переводе всех торгов в электронную форму на главной мировой фондовой бирже было принято на прошлой неделе после того, как у двоих брокеров был подтвержден коронавирус. Руководство Нью-йоркской биржи заявило, что в состоянии обеспечить онлайн-торговлю для всех видов операций в регулярные часы работы — то есть с 9.30 утра до 16.00 по восточному времени. Закрыты для физического присутствия брокеров будут этажи не только здания на Уолл Стрит, но и торговый этаж Арка Трейдин в Сан-Франциско. Несмотря на то, что в последние годы все больше сделок совершается электронно и количество трейдеров, физически присутствующих на торгах в историческом здании на Уолл Стрит существенно снизилось, Нью-Йоркская биржа не отказывалась от закрытия своих торговых этажей, заявляя, что они играют важную роль при открытии и закрытии торгового дня. Другая крупнейшая американская биржа — Насдак, не имеет физического помещения для проведения торгов. А Чикагская товарная биржа закрыла свою физическую площадку еще не прошлой неделе из-за пандемии коронавируса.

Основанная в 1792, Нью-Йоркская Фондовая Биржа располагается в здании на Уолл Стрит с 1903 года. Ранее биржа закрывалась для торгов — во время второй мировой войны и после терактов 11 сентября, но впервые в истории закрывается только торговый этаж биржи, в то время как торги продолжаются электронно.

На сегодняшний момент у 32 тысяч человек в США подтвержден коронавирус, 398 заболевших умерло. В воскресенье стало известно, что осужденный на 23 года за изнасилование и находящийся в Нью-Йоркской тюрьме голливудский продюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом.