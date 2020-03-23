Российские авиакомпании за неделю вывезли из-за границы почти 20 тысяч человек

Как следует из сообщения на сайте Росавиации, на выходных перевозчики выполнили рейсы из Болгарии, Венгрии, Индии, Кипра, Австрии и еще пяти стран. В ближайшее время запланированы еще несколько подобных перелетов в том числе из Марокко и Филиппин.

По последним данным по всему миру число заразившихся коронавирусом превысило 330 тысяч человек. Умерли почти 15 тысяч.