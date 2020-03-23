Британские эпидемиологи выделили две стратегии борьбы с коронавирусом в мире

Одна из них предполагает масштабную гибель людей и именно по такому сценарию, по мнению бизнесмена, Олега Дерипаски развиваются события в России.

Первая стратегия — подавления — предполагает всеобщий карантин. Люди сидят дома, так они не дают болезни широко распространиться и не перегружают систему здравоохранения. В этом случае, по мнению британских эпидемиологов, смертность от коронавируса вдвое сократится. Китай и Южная Корея в частности пошли по этому пути. Другая стратегия, гораздо более губительна для населения. Она подразумевает карантин только для тех, кто заболел. Люди постепенно должны переболеть и выработать иммунитет к вирусу. Эпидемия со временем прекратится сама собой — на это может уйти три месяца, но такая стратегия повлечёт очень высокую смертность, предупреждают эксперты. К примеру, в США, которые так борются с пандемией, может умереть больше миллиона человек, а в Британии 250 тысяч.

Такой же стратегии смягчения, по мнению Олега Дерипаски, придерживаются российские власти. Бизнесмен написал об этом на днях в своём телеграм-канале: «Нам всем нужно переболеть по максимуму, чтобы сформировать коллективный иммунитет». Заметим, что в русле этого сценария лежит нежелание Кремля и столичных властей вводить масштабный карантин в Москве с остановкой метро и комендантским часом.

По официальным данным в России заболели коронавирусом 367 человек. Больше всего заражённых в Москве – около двухсот.