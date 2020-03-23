Всероссийскую диспансеризацию населения приостановили из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на распоряжение правительства сообщает ТАСС. В документе не говорится, когда профилактический медицинский осмотр будет возобновлен. Эта мера действует до особого распоряжения.

По официальным данным, в России коронавирусом заразились более 360-ти человек, из них около 200 в Москве.