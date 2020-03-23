В Красную книгу России впервые за 20 лет внесут изменения

В список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных попадут дальневосточная плотоядная косатка и каспийский тюлень. Решение профильной комиссии поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко, — пишет РБК. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, популяция тюленей за последние годы сократилось почти на 80%, а косаток осталось лишь несколько сотен особей.