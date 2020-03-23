«Ведомости»: Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь из-за коронавируса

По данным источников «Ведомостей», близких к администрации президента, решение уже принято, но окончательно новая дата не утверждена. Ее якобы должны объявить в середине недели. Газета утверждает, что голосование не станут совмещать с региональными выборами 8-го сентября. Собеседники говорят, что дата зависит, в том числе, от сроков ЕГЭ, так как многие избирательные участки располагаются в школах.

Президент России Владимир Путин ранее допустил, что голосование по Конституции могут перенести, если этого потребует текущая ситуация с эпидемией.