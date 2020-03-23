Работы по ликвидации свалок начнутся сегодня в парке «Лосиный остров»

В дальнейшем там посадят новые деревья.

В районе Богородское инспекторы Лосиного острова выявили несанкционированную свалку строительных и бытовых отходов. Ее объем составил 200 кубических метров. К такому выводу пришли сотрудники отдела благоустройства «Лосиного острова». В итоге заведено административное дело на неустановленное лицо. В парке начали проводить рейды, чтобы пресечь дополнительный завоз отходов. Кроме того, целью проверок был поиск нарушителей.

После вывоза мусора территорию подготовят к рекультивации и посадят деревья.

В последнее время парк столкнулся с рядом проблем, вызванных планами по его застройке. Власти намерены проложить через «Лосиный Остров» дублер Щелковского шоссе. А застройщики собираются возвести многоэтажные жилые комплексы в районе парка.

Работы по уборке мусорных свалок пройдут и на ряде других территорий.