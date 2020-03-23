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08:01, 23 марта 2020

Новая неделя началась с очередного обвала цен на нефть

Стоимость барреля упала на 8 процентов.

В начале торгов в Лондоне цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель. Это вызвано пандемией коронавируса и ростом числа заражённых, а также падением спроса на топливо. Кроме того на ситуацию на нефтяном рынке продолжает влиять сорванная сделка России и ОПЕК по дополнительному сокращению добычи энергоресурса. Нефти пока удалось отыграть лишь половину потерь. К этому моменту баррель марки Brent стоит немногим больше 26 долларов.

Ситуация на нефтяном рынке оказывает серьёзное влияние на курс рубля. На международном рынке Forex доллар торгуется больше 80 рублей, евро 86 с половиной. В Кремле стоимость нефти в 25 долларов ранее называли неприятной, но не считали катастрофой. При этом глава Роснефти Игорь Сечин полагает, что нефть уже к концу года может подняться до 60 долларов за баррель, но при условии сокращения США добычи сланцевой нефти.

Фондовые рынки Азии открылись утром снижением индексов. Падение в среднем составило 5 процентов.



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