Законопроект о стимулировании экономики США почти на $1,5 триллиона не прошел процедурное голосование в Сенате

Для прекращения дебатов и принятия документа простым большинством, не хватило 60 голосов, поскольку демократы были против, передает РИА.

Пакет включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым «каникулам» для малого бизнеса, 250 миллиардов на расширенное страхование безработицы, 46 миллиардов долларов на непосредственную борьбу с вирусом.

Кроме того, законопроект предусматривает единовременные выплаты американским налогоплательщикам в размере 1 тысячи долларов на одного взрослого.