Сегодня состоится он-лайн открытие выставки музея имени Пушкина «От Дюрера до Матисса»

Московские музеи сейчас временно закрыты для посетителей из-за пандемии коронавируса, но жизнь в них не останавливается. Выставка избранных рисунков из собрания одного из самых знаменитых музеев не только России, но и мира, откроется в современном духе. Экспозицию можно будет увидеть на экране телевизора или компьютера.

Среди авторов произведений помимо упомянутых Альбрехта Дюрера и Анри Матисса, Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо и другие. В историческом плане выставка охватывает пять веков истории европейского рисунка.

В прямом эфире телеканала Культура о ней расскажут директор пушкинского музея Марина Лошак и ее заместитель по научной работе Илья Доронченков.

Во вторник специалисты музея проведут для любителей живописи виртуальную экскурсию.