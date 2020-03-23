Общественный транспорт Киева с сегодняшнего дня будет перевозить только работников критической сферы по спецпропускам

Пассажирский транспорт Киева будет перевозить только сотрудников тех предприятий, которые обеспечивают критические важные сферы жизни Киева, заявил в субботу мэр столицы Виталий Кличко.

Он пояснил, что при наличии специальных пропусков, которые будут выданы через работодателей, городским транспортом смогут пользоваться медработники, сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов, работники сферы ЖКХ и «стратегических предприятий».

Это означает, что все остальные киевляне не смогут воспользоваться общественным транспортом во время действия этих ограничительных мер. Кличко также призвал руководство киевских компаний и фирм «перевести всех сотрудников на удаленную работу». Ограничение проезда в общественном транспорте не коснется передвижения по городу на личном транспорте.

С 12 марта по 3 апреля для борьбы с распространением коронавируса на Украине введен общенациональный карантин. Закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. Продолжают работать только аптеки, продуктовые магазины, банки и автозаправки.

Власти Украины с середины прошлой недели полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также междугородное сообщение внутри страны.