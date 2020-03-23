Все российские школы с этого дня закрываются на карантин

Он продлится до 12 апреля. Школьники по всей стране дополнительно получили три недели каникул из-за коронавируса. Одновременно с карантином учебные заведения должны организовать дистанционное обучение, открыв образовательные ресурсы. Этого на прошлой неделе потребовал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ранее в регионах, где выявили случаи заболевания коронавирусом, школы или закрывали на карантин, но уверяли, что это делают из-за распространения ОРВИ и гриппа, или вводили для учащихся режим свободного посещения.

Он, к примеру, действовал с прошлой недели в Москве и области. Многие российские вузы по рекомендации Минобрнауки также перешли на дистанционное обучение. Из-за коронавируса Рособрнадзор перенес досрочный этап сдачи единого госэкзамена с марта на май–июнь.

В России коронавирус выявили уже у почти 370 человек. Больше всего заболевших в Москве — их около двухсот.