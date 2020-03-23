«Сухой Суперджет», вылетевший из Петербурга в Ростов-на-Дону, вернулся обратно из-за неполадки

Самолет благополучно приземлился накануне вечером после 20 часов. На его борту были более 80 человек, никто не пострадал, передает «Интерфакс». Характер технической неисправности не уточняется. В мае прошлого года при аварийной посадке «Суперджета» в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.