Канада решила не отправлять спортсменов на Олимпиаду из-за коронавируса

Об этом объявил олимпийский комитет страны и призвал перенести Игры на год, передает телеканал CBC. Ранее девять национальных олимпийских комитетов предложили отложить соревнования. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что решение будет принято через месяц. После этого премьер-министр Японии Синдзо Абэ впервые допустил перенос Олимпиады. Пока она запланирована на июль-август в Токио
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