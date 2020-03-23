Z Архив новостей новости
5 2 6 589
05:13, 23 марта 2020

Руководство ряда школ в России обязало учителей даже во время карантина ежедневно ходить на работу

Как пишет сегодня газета «Коммерсант», это объясняют необходимостью подготовить процесс дистанционного обучения. Учительский профсоюз отмечает, что нагрузка на учителей теперь сильно выросла, что угрожает их здоровью. С этого дня большинство российских школ уходят на каникулы из-за пандемии коронавируса.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 426 6 5333 20.03
Блоги

Рожденные 17 марта Поздравить…

5 337 6 6730 17.03
Блоги

+ Владимир Путин: Да плевать на них, на эти санкции Владимир Путин: Да плевать на них, на эти санкции О санкциях как стимуле для развития экономики…

5 319 6 54778 16.03
8читать ;смотреть
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Как меня недавно задерживали и избивали люди в масках Меня и еще одного задержанного грубо схватили два человека и протащили метров 20-30 внутрь отдела. Таким образом, я пришел в себя уже в коридоре, с ссадиной-гематомой под глазом, и услышал крики задержанного…

5 198 6 75385 16.03
Блоги

22 апреля – день голосования по изменениям в Конституцию Текст Указа «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»...

5 78 6 6210 17.03
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова

Неужели Вам это не приходит в голову? Если мы сегодня говорим, что голосование незаконно, а завтра идем голосовать, то послезавтра уже не говорите, мы не признаем законность путинской Конституции!..

5 63 6 25158 16.03
Блоги

Кирилл Мартынов редактор отдела политики «Новой газеты»

Синтез королевского двора и ЦК КПСС Через несколько часов после подписания новой версии законов, по которым Путин собирается править, началась радикальная перестройка госаппарата. Не дожидаясь, конечно, никакого всенародного добровольного или даже бумажки из КС…

5 73 6 62406 16.03
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Коронавирус. Запрет проведения массовых мероприятий и другие ограничительные меры Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях – с числом участников более 50 человек единовременно…

5 61 6 26858 16.03
Блоги

Алексей Мельников публицист

Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…

5 62 6 7914 21.03
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…

5 69 6 8865 20.03
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Выдвигаюсь на выборы в Госдуму Выдвигаюсь на выборы в Госдуму Мы не хотим жить при Путине до 2036-го года. Мы не хотим молча смотреть за тем, как Россия теряет время вместо того, чтобы развиваться и идти вперед. Ради этого я выдвигаюсь в Госдуму…

5 180 6 23086 17.03
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…

5 311 6 42275 21.03
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Коронавирус. Открываем 9 новых лабораторий В лабораториях установлено 36 комплектов современного оборудования. Специалисты сейчас проходят дополнительное обучение. В городские ПЦР-лаборатории будут поступать анализы, взятые у людей в поликлиниках и на дому…

5 49 6 7658 20.03
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Крым завезли коронавирус через Украину. Люфтующие на двух табуретках Я уверен, что Кремль и ФСБ должно провести жёсткую работу по этому вопросу и раз, и навсегда остановить эту неразбериху с двойными паспортами, и двойным гражданством. Во что мы превратили Россию? В проходной двор?..

5 33 6 5305 22.03
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Крымская, а Русская весна в Крыму. 6 лет перемен Каждый год Крыма в составе России особый, это интереснейшая история и уверен, со счастливым концом. Крым сейчас полноценный российский регион, правда с некоторыми особенностями…

5 154 6 25786 18.03
Интервью A-Team

Зоя Светова гость: Зоя Светова обозреватель «МБХ.медиа», правозащитник

Нет ни орудий преступления, ни доказательств таких вот, независимых. И нет мотива, зачем человеку нужно было убить другого человека. Так вот у меня вопрос: если Полтавец действительно убил Дорофеева, то пусть он приедет в Россию и сдастся…

5 34 6 5988 18.03
#слушать 48:06 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ

Популярное за неделю

Новости

Цена нефти марки Brent с начала торгов в Лондоне пробила отметку в 25 долларов за баррель Котировки рухнули почти на 8%

5 2 6 1846
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин к оппозиции относится так же, как коронавирус относится к итальянским песенкам из карантина и даже спокойнее, потому что Владимиру Владимировичу не грозит изобретение вакцины…

5 73 6 148029 18.03
#слушать 48:15 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Пора ли в Москве закрывать метро из-за коронавируса?
5 20 6 15627 16.03
Блоги

Алексей Потехин профессор биологического факультета СПбГУ

«Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера» К счастью, дети почти не болеют, хотя переносить вирус бессимптомно могут. Здоровые взрослые люди, скорее всего, перенесут инфекцию «на ногах», кто-то немного потемпературит, кто-то переболеет, как хорошим гриппом…

5 198 6 725756 18.03
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Почему врачи против тестов на коронавирус Почему врачи против тестов на коронавирус Что скрывает от нас главврач больницы в Коммунарке, куда свозят всех зараженных коранавирусом в Москве? Когда и как Москву накроет эпидемия?..

5 83 6 109252 22.03
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8397973
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4417837

Сегодня в эфире