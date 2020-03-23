Руководство ряда школ в России обязало учителей даже во время карантина ежедневно ходить на работу

Как пишет сегодня газета «Коммерсант», это объясняют необходимостью подготовить процесс дистанционного обучения. Учительский профсоюз отмечает, что нагрузка на учителей теперь сильно выросла, что угрожает их здоровью. С этого дня большинство российских школ уходят на каникулы из-за пандемии коронавируса.