Сергей Собянин назвал чушью информацию из соцсетей о вводе войск в Москву из-за коронавируса

По словам столичного мэра, это или домыслы, или специально вброшенные фейки, передает Первый канал. Собянин вновь подчеркнул, что власти не собираются закрывать метро. Накануне РБК со ссылкой на источники сообщил, что полиция готовится к возможному введению в Москве комендантского часа.

