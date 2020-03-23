Сенат США не смог принять пакет экономических мер по борьбе с последствиями коронавируса

Документ не набрал достаточного числа голосов, поскольку демократы считают, что инициатива должна быть частично пересмотрена, передает агентство «Рейтер». В рамках пакета почти на полтора триллиона долларов предусмотрены пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям.

