Премьер-министр Японии допустил перенос Олимпиады

Выступая в парламенте, Синдзо Абэ сказал, что отсрочка возможна, если нельзя провести соревнования в полном формате, передает ТАСС. Ранее отложить Олимпиаду призвали девять национальных олимпийских комитетов, а также в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Игры должны пройти в Токио в июле-августе.