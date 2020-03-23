Владимир Путин пока не переходит на удаленную работу из-за коронавируса

В Кремле не рассматривают такую возможность, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне стало известно, что немецкий канцлер Ангела Меркель ближайшие дни будет работать дома. Она ушла на карантин после контакта с заболевшим врачом.

