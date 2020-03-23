Цена нефти марки Brent с начала торгов в Лондоне пробила отметку в 25 долларов за баррель

Котировки рухнули почти на 8%. Затем чуть поднялись. На этом фоне доллар на международном рынке вновь стоит больше 80 рублей, евро – за 85. Ситуацию на рынке министр энергетики Александр Новак сегодня обсудит с главами нефтяных компаний.