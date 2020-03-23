В Мурманской области на складе ракетного завода накануне прогремел взрыв

Пострадали пятеро моряков Северного флота. Источники информагентств сообщили, что двое из них находятся в тяжелом состоянии. Угрозы их жизням нет, заявили в Минобороны. В ведомстве пояснили, что во время погрузочных работ взорвался снаряд из-за нарушений техники безопасности. Пожара на арсенале не возникло.