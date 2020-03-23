Девять национальных олимпийских комитетов призвали перенести Олимпиаду

С такой просьбой выступили представители Бразилии, Испании, Франции. США, Хорватии, Сербии, Словении и Норвегии, подсчитал сайт Sports.ru. О необходимости отложить Олимпийские игры из-за коронавируса заявили и в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Глава МОК Томас Бах объявил, что решение будет через месяц. Олимпиада должна пройти летом в Токио.