В США 250 тысяч американцев были протестированы на коронавирус

У более 30 тысяч он обнаружен, сообщил вице-президент Майкл Пенс. По его словам, Белый дом поощряет, чтобы люди без симптомов заболевания не обращались в больницы за тестированием, так как это истощает и без того небольшие запасы средств индивидуальной защиты для медицинских работников, передает «Интерфакс». Среди заболевших оказался сенатор-республиканец Рэнд Пол, который ранее был единственным, кто проголосовал против выделения 8 миллиардов долларов на борьбу с эпидемией.